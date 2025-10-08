Tensión en la relación entre el Concejo de Ibagué y el gerente de Ibagué Limpia

Ibagué

En medio de la presentaron oficial del Sistema Único de Monitoreo Inteligente (SUMI), el gerente de Ibagué Limpia, Milton Restrepo, arremetió contra los concejales al decirles “Ignorantes jurídicos”, situación que desató una tormenta en la relación entre la empresa y la Corporación Concejo.

“Un ejemplo de gestión que no se deja dominar por los egos y la ignorancia jurídica y política que a veces entorpece lo público, incluso en algunos que siendo abogados olvidan la esencia del servicio. Que sean francos y no de apellidos no de apellidos, sino francos de competencias jurídicas que no les permite entender las reglas del derecho”, dijo Milton Restrepo.

Adicionalmente aseguró que “A mi no invitaron a Ibagué Limpia a calentar el puesto, ni decir presente en un llamado a lista y luego retirarme para cobrar honorarios, yo no soy de ellos”.

El antecedente de esta difícil relación se remonta a hace unos meses cuando en el Concejo se citó al gerente de Ibagué Limpia, Milton Restrepo, pero el funcionario no asistió, con el argumento que no estaba obligado por la ley a comparecer a debates de control político especial, sino que lo haría como invitado.

¿Qué dijo la alcaldesa, Johana Aranda, sobre esta pelea?

“Milton es un hombre que no es de escritorio, el mantiene de manera permanente dando ideas, tocando puertas. Hemos logrado a través de Ibagué Limpia llevar la ciudad a otro nivel, la Cumbre Mundial ha sido un espacio para dar a conocer la ciudad. Ibagué Limpia está a otro nivel, hemos logrado superar una situación financiera crítica que tenía esta empresa”, dijo la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.

Por otra parte, manifestó que “Yo creo que son los resultados es lo que va a llevar a nuestros honorables concejales a evaluar la gestión y el desempeño de las entidades e institutos descentralizados y desde luego de las Secretarías”.

Desde el Concejo de Ibagué piden a la alcaldesa, Johana Aranda, considerar la continuidad de Milton Restrepo

Precisamente en un comunicado a la opinión pública rechazaron los ataque del gerente de Ibagué Limpia, además manifestaron que no tolerarán las manifestaciones irrespetuosas hacia quienes representante legítimamente los intereses de los ibaguereño.

“Consideramos necesario sentar un precedente frente a conductas que afectan las relaciones institucionales que se han caracterizado por ser armónicas en la independencia y el respeto entre entidades. En consecuencia, solicitamos a la señora alcaldesa revisar la idoneidad, desempeño y continuidad del Dr. Milton Restrepo en el cargo”, expresaron en el comunicado.

¿La alcaldesa, Johana Aranda, evalúa la continuidad de Milton Restrepo en la gerencia de Ibagué Limpia?

Según Kevin Castañeda, secretario General de la Alcaldía de Ibagué, desde la administración municipal ha sido muy valioso el trato respetuoso con el Concejo en pleno debido a que es la junta directiva.

“Dejar claro que la línea de Gobierno siempre ha sido mantener en total y absoluto respeto hacia a la Corporación y todos sus integrantes, se revisará con la alcaldesa que decisiones se tomarán al respecto. Hay una solicitud del Concejo y será la alcaldesa la que determinará”, dijo Castañeda.