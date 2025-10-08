Protesta en peaje de Cáchira, Norte de Santander, por el mal estado de la vía

Norte de Santander.

Desde las 9:00 de la mañana de este miércoles, un grupo de transportadores y habitantes del municipio de Cáchira levantó las talanqueras del peaje ubicado en esa zona, en protesta por el mal estado de la vía que comunica a los dos Santanderes, un corredor de alto tráfico que conecta el nororiente con la Costa Atlántica.

La personera municipal de Cáchira, Marisol Acevedo, quien acompaña la manifestación como Ministerio Público, explicó que la protesta se desarrolla de manera pacífica y con acompañamiento de la Policía Nacional y la Policía de Tránsito.

“No se ha causado ningún daño a vehículos ni a bienes públicos o privados. La comunidad lo que está reclamando es el cumplimiento de los compromisos de mantenimiento que Invías había adquirido cuando se hizo el traslado del peaje”, señaló.

Los manifestantes aseguran que la vía se encuentra en condiciones críticas, con tramos deteriorados, huecos y falta de señalización, lo que pone en riesgo la movilidad y la seguridad de los conductores.

“El tránsito por este corredor es constante, pero el mantenimiento no se ha realizado. Se prometió una intervención completa, sin embargo, los arreglos quedaron inconclusos”, agregó la personera.

En el punto permanecen cerca de 50 personas, entre transportadores y habitantes de la zona, quienes anunciaron que mantendrán la protesta hasta recibir una respuesta concreta por parte de Invías, entidad que -según informaron- se comprometió a enviar funcionarios al lugar.

“La comunidad insiste en mantener el respeto, no busca afectar a nadie ni dañar bienes. Lo que quieren es que se cumplan los compromisos y se pacte una solución real para el arreglo de la vía”, enfatizó la funcionaria.