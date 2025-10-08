Once Caldas vs. Atlético Nacional: prográmese acá con el partidazo por cuartos de Copa Colombia
El equipo de Manizales quiere hacer respetar su casa y conseguir la ventaja para su próximo partido.
Once Caldas se enfrentará con Atlético Nacional en el estadio Palogrande de Manizales, juego válido por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia. Ambos equipos tienen como objetivo quedarse con la victoria para llegar con ventaja al siguiente duelo, en donde se definirá que conjunto avanzará a las semifinales del campeonato.
El conjunto Verdolaga clasificó a esta instancia del torneo, luego de eliminar a Deportes Quindío (6-2), mientras que el Blanco Blanco venció a (6-1) a Pasto.
Vale mencionar que Once Caldas y Atlético Nacional disputaron la final de la Copa Colombia en el 2018, titulo que consiguió el Verdolaga. El partido de ida terminó en empate 2-2 en el estadio Palogrande, mientras que la vuelta la ganó el conjunto paisa 2-1 en el Atanasio Girardot, para un marcador global de 4-3.
¿Cuántos goles le ha marcado Dayro Moreno a Nacional?
Dayro Moreno rompió un nuevo récord. Logró completar los 400 partidos vistiendo la camiseta del Blanco Blanco al enfrentarse con La Equidad en la fecha 14 de Liga Colombiana.
La estrella del Once Caldas ha marcado un total de 372 goles durante su carrera deportiva, 165 han sido con el equipo de Manizales, sin embargo, también tiene su capitulo especial con Nacional.
Pues 13 de sus goles se los ha anotado al Atlético Nacional. Con el Once Caldas les ha celebrado 9, con la del Atlético Bucaramanga, 3, y con la de Millonarios, 1.
Posible alineación titular
Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jerson Malagón, Jorge Cardona; Mateo García, Iván Rojas; Michael Barrios, Luis Francisco Sánchez, Felipe Goméz; Dayro Moreno.
DT: Hernán Herrera
Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, William Tesillo, Royar Caicedo, Andrés Salazar; Jorman Campuzano; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento; Facundo Batista.
DT: Diego Arias
Fecha, hora y cómo seguir
El partido se disputará este jueves 8 de octubre a partir de las 7:30 de la noche. Usted podrá disfrutar las emociones de este partido a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y por el minuto a minuto en la página web de Caracol.com.