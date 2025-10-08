Ocho días sin agua completa la comunidad del barrio Tucunaré de Cúcuta

Cúcuta.

Más de ocho días completan los habitantes del barrio Tucunaré parte alta, en Cúcuta, sin recibir una sola gota de agua.

La comunidad asegura que esta situación se ha vuelto recurrente y afecta gravemente las labores diarias de las familias que residen en la zona.

Eduardo Granados, líder comunal del sector, explicó que no es la primera vez que enfrentan cortes prolongados del servicio.

“El problema que tenemos aquí es el agua, ya llevamos varios días sin que la coloquen, pero el recibo sí llega completico y hay que pagarlo. A los barrios grandes sí les llega, pero a nosotros nos dejan hasta diez días sin agua”, manifestó.

Los vecinos denuncian que, pese a los reclamos, no han recibido una respuesta concreta por parte de la empresa Aguas Kpital, encargada del suministro en la ciudad.

“Esperamos que el doctor Hugo Vergel se entere de lo que está pasando, porque pareciera que ni saben los valvuleros que nos dejan sin agua”, añadió Granados, visiblemente molesto por la falta de atención.

La comunidad hace un llamado urgente a la empresa para que solucione esta problemática y se restablezca el servicio en la parte alta del barrio, donde viven decenas de familias afectadas por la falta del recurso.