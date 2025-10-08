Líderes boyacenses del Pacto Histórico ratifican la unidad tras fallo del Tribunal de Bogotá

Tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejó sin efecto la consulta presidencial del Pacto Histórico, la coalición enfrenta un nuevo reto para sostener su unidad política de cara a las elecciones de 2026. José Luis Bohórquez, candidato a la Cámara por Boyacá, explicó en diálogo con Caracol Radio que «...la consulta de Cámara y Senado sigue activa, sigue vigente, no la han derrumbado...». Según Bohórquez, los comicios internos del 26 de octubre permitirán a la ciudadanía definir los candidatos legislativos del movimiento progresista, mientras se espera una definición oficial sobre la consulta presidencial.

Bohórquez agregó que el fallo del Tribunal responde a una tutela interpuesta por tres precandidatos —Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda—, pero subrayó que «...es una noticia en desarrollo...» y que todavía falta conocer la posición del Comité Político Electoral y de la Registraduría. El candidato señaló que el progresismo ha tenido dificultades para organizarse debido a interpretaciones restrictivas del Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual «...no permite que los partidos progresistas se unifiquen en una sola colectividad mientras no se resuelvan sanciones internas que el mismo CNE define...».

Por su parte, el representante a la Cámara Pedro José Suárez Vacca afirmó que la decisión judicial «...en manera alguna afecta la unidad del Pacto Histórico...». Según explicó, tras una reunión de bancada, se concluyó que lo único que cambia es que la consulta ya no será interpartidista, sino exclusivamente del partido Pacto Histórico. Suárez Vacca precisó que los tres precandidatos presidenciales acordaron mantener la unidad bajo esta nueva figura, garantizando que el proceso continúe sin alteraciones en las consultas de Senado y Cámara.

El congresista añadió que el Pacto Histórico mantiene abierta la posibilidad de participar en una consulta interpartidista en marzo de 2026, junto a otras fuerzas del llamado Frente Amplio. «...Quien gane en la consulta del 26 de octubre podrá participar en esa nueva etapa...», puntualizó Suárez Vacca. Con ello, tanto él como Bohórquez coincidieron en que el fallo del Tribunal no marca un retroceso, sino una oportunidad para reorganizar la estrategia electoral y reafirmar la cohesión del progresismo rumbo a los próximos comicios.