“Las EPS pagan sus deudas, o las liquidamos”: dura advertencia del ministro de Salud

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hizo una duro llamado a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), advirtiendo que tendrán que pagar sus deudas o de lo contrario serían liquidadas. La advertencia la hace en medio de la crisis en el sistema de salud en el país.

“Las EPS que paguen sus deudas, las EPS pagan sus deudas o las liquidamos y entonces si entramos nosotros a pagarle a los hospitales, pero no a las EPS, las EPS con Duque les entregó 12 billones de pesos y no le pagaron a nadie, se quedaron con la plata. Esto es lo que quiero decirles a ustedes”, indicó.

De igual manera, aprovechó para resaltar los pagos que se le han realizado a los hospitales.

“Teníamos una cuenta para pagar todo lo que es atención primaria para que todos los hospitales de atención primaria recibieran los recursos, no a través de la EPS. ¿Cuántos afiliados hay?, ¿Cuánta plata hay?, esa plata se la mandamos a ustedes y se la mandamos anticipadamente, siempre el gobierno cumple, ya se pagó esta semana el viernes termina pago todo el régimen subsidiado de octubre y ya la primera semana del régimen contributivo” expresó el ministro.

También manifestó su inconformismo al cuestionar por qué no se les paga a los gerentes de los hospitales, afirmando que tienen que ir “corriendo por allá a ver si le pagan cuando ya se les pagó”.

Deudas de las EPS

Este año, las empresas prestadoras están sufriendo un ascenso de gran magnitud en su deuda, aumentando a una deuda de más de 29 billones de pesos, que están concentrados, mayormente en siete EPS.