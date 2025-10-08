La ONU reducirá en un 25% el número de Cascos Azules por falta de fondos

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) deberá reducir en un 25% el número de Cascos Azules desplegados en el mundo en los próximos meses, a causa, principalmente, de los recortes de fondos de Estados Unidos para la organización.

Esto quiere decir que habrá entre 13 y 14 mil militares y policías menos, tal como adelantó un alto funcionario de la ONU bajo condición de anonimato a la AFP: “Tendremos que repatriar en aproximadamente un 25% el número de nuestros efectivos de mantenimiento de la paz, militares y policías”

El funcionario también confirmó que “un número importante de empleados civiles de las misiones también se verán afectados”. Esta reducción se repartirá entre las 11 misiones actualmente en marcha.

¿Cuánto dinero tienen los Cascos Azules para sus operaciones?

El presupuesto de las operaciones de mantenimiento de la paz para 2025-2026 (de julio de 2025 a junio de 2026) es de 5.400 millones de dólares, aproximadamente.

US$1.300 millones debían provenir de Estados Unidos y otros US$1.200 millones de China.

Sin embargo, Washington confirmó a la ONU que solo contribuirán con 682 millones de dólares, es decir, la mitad de la suma monetaria que esperaba la organización.

US$85 millones están reservados para la futura oficina de apoyo de la ONU a la nueva misión internacional anti-pandillas en Haití.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Washington anunció recortes masivos en su ayuda al extranjero y la ONU esperaba las decisiones sobre las operaciones de mantenimiento de la paz.

En total, la ONU anticipa un déficit del 16% al 17% del presupuesto actual de mantenimiento de la paz.