Juez ordena continuar con la elección de contralor del departamento de Caldas

Manizales

Hernán Alberto Bedoya, presidente de la Asamblea de Caldas, le confirmó a Caracol Radio que ya se resolvieron las dos tutelas que suspendían parcialmente el proceso de elección de control.

“ Esto ya quedó totalmente tranquilo y continuamos con el cronograma totalmente tranquilo, teniendo en cuenta que ya no tenemos ninguna tutela en trámite. Se levantaron las medidas cautelares y lo que sigue es que entre el 14 y 20 de octubre se publicará la terna y al finalizar el mes se puede realizar la elección contralor”, dijo el presidente.

Decisión judicial

FALLA PRIMERO.- DENEGAR por improcedente la presente acción de tutela promovida por el señor Carlos Alberto Aristizábal Ospina en contra de la Asamblea Departamental de Caldas y la Corporación Universitaria de la Costa, ello de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO.- LEVANTAR la medida previa ordenada mediante auto fechado 26 de septiembre de 2025, y, en consecuencia, se podrá continuar con el trámite que legalmente corresponda en la convocatoria pública CGC 001-2025 para la elección del Contralor General del Departamento de Caldas periodo 2026-2029.

En tal virtud el siguiente paso para elegir Contralor del departamento será el examen de integridad de los ternados al cargo que son: Diana Constanza Mejía Grand, Fabio Andrés Mejía Bedoya y Humberto García Vega.

La decisión podrá ser impugnada ante el juez de segunda instancia, o en caso contrario, será remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión.