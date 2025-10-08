Gobernación lanza agendamiento en sitio para trámites de pasaporte en Norte de Santander

Norte de Santander.

La Gobernación de Norte de Santander puso en marcha una nueva estrategia que permitirá a los ciudadanos agendar y tramitar su pasaporte el mismo día, directamente en las instalaciones de la Oficina de Pasaportes.

Oliverio Castellanos Contreras, jefe de la Oficina de Relacionamiento Ciudadano, explicó que la medida busca facilitar el proceso a la comunidad y eliminar el cobro indebido que algunos terceros venían realizando por el agendamiento de citas.

“Con esta estrategia los nortesantandereanos podrán acercarse a la oficina, hacer el agendamiento en sitio y finalizar su trámite el mismo día, sin intermediarios ni costos adicionales”, señaló Castellanos.

La iniciativa está dirigida principalmente a adultos mayores y personas de barrios vulnerables que no cuentan con acceso a internet o desconocen el proceso en línea.

Para realizar el trámite, los mayores de edad deben presentar su cédula de ciudadanía; los menores de 7 años, el registro civil y la cédula del padre o madre acompañante; y los mayores de 7 años, el registro civil, la tarjeta de identidad y la cédula del acudiente.

En el caso de los ciudadanos nacionalizados, deberán presentar los documentos de identidad tanto del país de origen como los colombianos, junto con la cédula del padre o madre que otorgó la nacionalidad.

Castellanos invitó a la comunidad a aprovechar este nuevo servicio, recordando que la plataforma digital seguirá habilitada para quienes prefieran agendar sus citas en línea.

“Nuestro propósito es ofrecer un servicio más ágil, seguro y cercano a la gente”, concluyó.