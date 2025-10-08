Denuncian a habitante de calle herido que permanece sin atención frente a la Secretaría de Salud

Una ciudadana tunjana, Adriana Acosta, denunció la grave situación de un habitante de calle que permanece desde hace varios días frente a la Secretaría de Salud, en el sector del Parque Santander. Según relató, el hombre, de unos 57 años, presenta una herida visible en el pie y duerme a la intemperie pese a las bajas temperaturas. «...Lleva cuatro días con una venda sucia y llena de sangre. He llamado a la Policía, a los bomberos y a varias entidades, pero nadie ha querido atenderlo...», afirmó Acosta, quien señaló que el hombre tiembla del frío y se queja constantemente del dolor.

La denunciante explicó que, tras contactar a los organismos de emergencia, un funcionario le informó que solo podrían desplazarse si el caso fuera de extrema gravedad, como un paro cardíaco o un accidente reciente. «...Me dijeron que la condición de su pie no era una urgencia y que tenían otros casos más graves. Desde entonces nadie ha hecho nada...», añadió Acosta, quien pidió apoyo institucional para evitar que el hombre sufra mayores complicaciones de salud.

Ante la denuncia, la secretaria de la Mujer de Tunja, Katherine Coronado, indicó que el caso ya fue puesto en conocimiento de la administración municipal y que se activará la ruta de atención correspondiente. «...Agradecemos a la ciudadana que visibiliza esta situación tan precaria. Desde la Secretaría articularemos acciones con la Secretaría de Salud y el Hospital Metropolitano para garantizar la atención médica que el habitante de calle requiere...», aseguró Coronado.

La funcionaria recordó que, según la Sentencia T-092 de 2015 de la Corte Constitucional, las personas en condición de habitancia de calle son sujetos de especial protección del Estado. «...Tenemos la obligación de garantizar su derecho a la salud, la vida digna y el acceso a servicios sociales. Sin embargo, también debemos respetar su voluntad y consentimiento para recibir atención...», explicó la secretaria.

Finalmente, Coronado reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente casos similares. «...Cuando se nos informa de una situación así, nuestros equipos salen al lugar para ubicar a la persona, persuadirla y canalizar su atención médica. Es importante que los tunjanos sigan ayudando a visibilizar estos casos, porque solo así podemos garantizar que estas personas no sean olvidadas en las calles...», puntualizó.