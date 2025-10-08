Contratista en Puerto Boyacá denuncia acoso laboral en la regional del SENA

Puerto Boyacá

Una delicada denuncia hace un trabajador del SENA en el municipio de Puerto Boyacá, quien manifiesta ser víctima de acoso laboral por parte de algunos directivos de esta seccional.

Pese a que ya ha hecho las denuncias respectivas ante las autoridades competentes, indica que estas no han hecho nada y los presuntos acosos continúan.

“Mi caso es una denuncia sobre acoso, persecución, racismo, porque si me han ido acosando de manera sistemática, acorralando en el tema de mi ejecución contractual, he solicitado el apoyo al SENA, al cual me dirijo y exijo el debido acompañamiento y apoyo en esta situación y no lo he tenido. Me dirigí a los entes de control y algunos me han dado una respuesta negativa, porque algunos me manifiestan que me redirija de nuevo al SENA y ellos no me ha dado una respuesta puntual o el apoyo que he solicitado”, señala Carlos Alberto Rueda Rivas, contratista del SENA en Puerto Boyacá.

Según el denunciante, ante estos presuntos hechos que se han presentado en su contra tuvo que interponer acciones legales.

“Elevé una tutela, la cual en segunda instancia el juez falla y exige al SENA que de manera inmediata tome las acciones, pero a la fecha no lo ha hecho. Hasta este momento el fallo me salió de la notificación el lunes 6 de octubre y sigo esperando que el SENA tome las acciones respectivas como protección a mí como contratista y no lo ha hecho”, asegura Rueda.

De acuerdo con su testimonio, este presunto acoso laboral se ha venido registrando desde hace varios meses y lo único que espera es que le brinden protección y garantías para realizar sus labores.

“Desde hace muchos meses hemos sido víctimas con mi esposa de acoso laboral sistemático abuso de poder, maltrato y recientemente acoso sexual contra mi esposa por parte de un aprendiz, todo con el respaldo de directivos del SENA regional Boyacá y en cubierto por los órganos de control interno. Hemos denunciado estos hechos ante la Procuraduría, Fiscalía, Presidencia de la República, Control Interno del SENA y la dirección general, pero nadie ha actuado y por eso pido protección inmediata y una investigación urgente”, dijo.

Carlos Alberto Rueda Rivas espera que la justicia se haga cargo de su caso e investigue las denuncias que ha hecho y que, según él, no ha tenido respuesta por parte de las autoridades competentes o los directivos del SENA.