Concejo de Cúcuta expresa preocupación por el fin del convenio con la Policía de Tránsito

Debate de tránsito y transporte en el Concejo de Cúcuta. / Foto: Caracol Radio.

Cúcuta.

La decisión de la administración municipal de no renovar el convenio con la Policía de Tránsito y Transporte sigue generando preocupación en distintos sectores de Cúcuta.

Desde el Concejo, algunos cabildantes advierten que la medida podría afectar directamente la movilidad y el control vial en la capital nortesantandereana.

El concejal Alonso Torres fue uno de los primeros en manifestar su inconformidad tras conocer que el próximo 13 de octubre finalizará el convenio y que, a partir del 14, la responsabilidad quedará en manos de los alféreces de tránsito.

Según explicó, actualmente hay 26 activos y se espera el ingreso de 24 nuevos, para un total de 50 uniformados civiles encargados de regular la movilidad y aplicar comparendos en la ciudad.

“Nos deja muy preocupados esta noticia. Fui el único concejal que salió a denunciar que ellos no están preparados profesionalmente para asumir la movilidad en Cúcuta. Hicieron un curso virtual con una entidad de la Costa, pero eso no los acredita para dirigir el tránsito y mucho menos para imponer comparendos”, señaló Torres en diálogo con Caracol Radio.

El cabildante también cuestionó la justificación del Secretario de Tránsito, quien aseguró que la no renovación del convenio obedece a la falta de recursos.

“Si no hay presupuesto para mantener el convenio, no entiendo de dónde salen los recursos para pagar a los alféreces actuales y a los nuevos que van a llegar”, añadió.

Torres advirtió además que el panorama podría volverse más crítico en materia de accidentalidad, teniendo en cuenta las cifras recientes que muestran un aumento de siniestros viales en la ciudad.

“Si no respetaban a la Policía, ahora mucho menos a unos civiles con uniformes azules. Hago responsable al alcalde y al secretario de movilidad de lo que pueda pasar en temas de tránsito, comparendos y seguridad vial”, puntualizó.

El concejal hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier irregularidad que se presente en el manejo de la movilidad por parte de los alféreces.

“Si ven cosas indebidas o abusos, que me busquen en mis redes o en el Concejo. Yo saldré a denunciar”, enfatizó.