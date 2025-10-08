Cartagena

Cayó ‘El Pomelo’ por presuntas extorsiones a funcionarios de la Alcaldía de El Carmen de Bolívar

Se identificaba como integrante del Clan del Golfo, atribuyéndose hechos delictivos de la organización con el fin de generar temor

Cartagena

En un operativo realizado en el municipio de El Carmen de Bolívar, la Policía Nacional de Colombia, a través de su grupo GAULA Bolívar, logró la captura en flagrancia de Joseph Fernando Leal Piedrahita, conocido en el mundo delincuencial con el alias “El Pomelo”, por el delito de extorsión, en momentos en que se encontraba realizando una exigencia extorsiva.

Según información de inteligencia, esta persona se identificaba como integrante de la organización multicrimen “Clan del Golfo”, utilizando los alias de “Tomás”, “Camilo” y “Darío” en llamadas celulares, atribuyéndose hechos delictivos de la organización con el fin de generar temor a las víctimas.

Se conoció que “El Pomelo” extorsionaba a funcionarios de la alcaldía de El Carmen de Bolívar y tiene anotaciones judiciales por extorsión y lesiones personales.

La extorsión es un delito que afecta gravemente la seguridad y el bienestar de la comunidad, generando zozobra y limitando el desarrollo económico de la región. La Policía Nacional en Bolívar ha intensificado sus esfuerzos para combatir este flagelo, implementando estrategias de prevención y judicialización de los responsables.

El Grupo GAULA Bolívar ha sido fundamental en la lucha contra la extorsión, realizando operativos de inteligencia y capturas que han permitido desarticular bandas criminales y proteger a las víctimas. Su labor ha contribuido a generar confianza en la ciudadanía y a promover la denuncia de estos delitos.

“En lo corrido del año, el Grupo Gaula ha capturado en el departamento de Bolívar a 42 presuntos delincuentes por extorsión, entre esos 7 de ellos son cabecillas del Clan del Golfo”, manifestó el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante Departamento Policía Bolívar encargado.

