Cajera de un supermercado fue herida en medio de un atraco en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que se registró un caso de hurto en un supermercado de la Cadena de Tiendas D1 ubicado en el barrio Macarena parte alta.

Los hechos sucedieron en la mañana del martes 7 de octubre cuando un hombre que se hizo pasar como cliente amenazó con arma blanca a una de las empleadas, persona que resultó herida en una brazo por evitar el atraco.

“Por información de la ciudadanía miembros de la Policía llegan al D1 ubicado en la carrera Cuarta C con calle 41 donde el jefe de seguridad manifiesta que minutos antes habían sido víctimas de un sujeto que simulando la compra de un producto se acerca a la caja registradora”, dijo el mayor, Francisco Bermúdez, Comandante de la Estación de Policía Centro.

Además, aseguró que “Cuando la cajera hace el registro este se abalanza sobre ella sustrayendo una suma de dinero, en reacción la empleada del lugar empuja al presunto agresor quien la hirió con un arma cortopunzante”.

Caracol Radio conoció que la empleada herida tuvo que ser trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica por la herida que sufrió en una de sus extremidades.

“Al establecimiento de comercio llegaron unidades de la Sijín que realizaron los actos urgentes y la recopilación de la información que permita la identificación del victimario y su captura”, puntualizó el mayor, Francisco Bermúdez.