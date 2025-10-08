Avanzan diálogos de directivas y el sindicato del SENA en Caldas para solucionar problemáticas

El sindicato del SENA afuera de las instalaciones en Manizales durante el paro nacional indefinido. Foto suministrada.

Manizales

Los integrantes del sindicato del SENA en Caldas mantienen afuera de las instalaciones en Manizales y La Dorada en el paro nacional convocado para ayer 7 de octubre, sin embargo, han adelantado una mesa de diálogo con las directivas y subdirectivas regionales con el propósito de hallar soluciones a varios inconvenientes.

¿Qué reclama el sindicato?

Reclaman que existe una presunta mala gestión de talento humano, dilación injustificada del concurso público por un año de retraso que podría generar un detrimento patrimonial de $ 1.500 millones, herramientas obsoletas, presupuesto insuficiente para el mantenimiento de equipos y maquinaria, tecnología deficiente, falta de mantenimiento en las instalaciones e incumplimiento de acuerdos pactados desde 2015.

Juan Francisco González, secretario de comunicaciones de SINDESENA Caldas, indica que los diálogos han sido con el director regional como con los cinco subdirectivos de los centros de formación de Manizales y La Dorada. “Para llegar a una solución depende de la próxima reunión que tenemos para establecer el cronograma y materializar los acuerdos. Las peticiones tienen que ver con lo presupuestal, la formación profesional, pedimos garantías para los aprendices y trabajadores para cumplir con la misión institucional”.

Agrega que están pendientes a hacer realidad los puntos dialogados, mientras tanto, los integrantes del sindicato se encuentran afuera de las instalaciones del centro tecnológico Los cerezos en Manizales y del Centro pecuario y agroempresarial en La Dorada.

Entre tanto, las labores académicas y administrativas son parciales, sin embargo, las instalaciones en dichos municipios están vacías y los manifestantes se encuentran a las afueras de estas.