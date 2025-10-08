Ataque sicarial dejó un hombre muerto y tres personas heridas en el barrio La Pradera de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que se registró un hecho en el que una persona fue asesinada y tres más heridas en medio de un ataque sicarial en el barrio Pradera ubicado al sur de la ciudad.

“Pierde la vida una persona por arma de fuego y resulta lesionada una mujer y dos menores de edad, de acuerdo con las primeras verificaciones realizadas en el lugar de los hechos durante las actividades de vecindario, las cuatro personas se movilizaban en una motocicleta quienes habían llegado al lugar a cumplir una cita”, dijo el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

La información que conoció Caracol Radio indica que al llegar al lugar una persona disparó en varias ocasiones contra estos ciudadanos dejando una persona muerta y tres más lesionadas.

“La persona que falleció corresponde la nombre de Cristian David Montaño de 33 años quien presenta 14 anotaciones como indiciado o investigado por la Fiscalía General de la Nación”, dijo el coronel, Diego Mora.

Alias ´Triatlón´ presenta anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, porte de arma de fuego, fuga de presos, violencia intrafamiliar, lesiones, estupefacientes y amenazas.

“Las tres personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales, entre ellos una mujer a la que se le encontró un arma de fuego y es judicializada por el delito de porte ilegal de armas de fuego”, puntualizó el oficial.

Dato: entre los lesionados está un menor de 3 años que se encuentra con pronostico reservado debido a las lesiones que presenta y otro menor de un año.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con el paradero de los responsables del hecho por lo que hacen un llamado a la ciudadanía a entregar cualquier información que permita esclarecer estos hechos.