Asamblea de Norte de Santander hizo el guiño al estatuto tributario

Cúcuta

El ponente del proyecto del Estatuto Tributario en la Asamblea del Departamento de Norte de Santander salio en defensa de los procesos de diálogo y concertación que se hicieron con diferente actores sociales para lograr su aprobación.

Edgar Pallares diputado dijo a Caracol Radio que “nosotros abrimos un espacio para permitir las sugerencias, reclamaciones y dudas u críticas frente algunos temas, que fueron escuchados y modificados para bien de toda la región”.

Dijo el dirigente político que “valoramos la discusión que nos llevo a consensos y que permitió hacer modificaciones de acuerdo a los temas de interés y que representaban dudas para algunos sectores”.

Y agregó que “considero que fue un estatuto equilibrado, que responde a las necesidades de la región, que esta trazado como corresponde desde el orden nacional y lo que se espera es que este acorde a lo establecido” dijo el diputado.

Finalmente destacó los esfuerzos de los sectores sociales y económicos vinculados a participar en el mismo y que lograron dejar clara su posición, de la misma manera que lo hizo el gobierno departamental.