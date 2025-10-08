Cúcuta

Asamblea de Norte de Santander hizo el guiño al estatuto tributario

Ponente del proyecto destaca la socialización y logros

Asamblea de Norte de Santander / Foto: Asamblea de Norte de Santander

Cúcuta

El ponente del proyecto del Estatuto Tributario en la Asamblea del Departamento de Norte de Santander salio en defensa de los procesos de diálogo y concertación que se hicieron con diferente actores sociales para lograr su aprobación.

Edgar Pallares diputado dijo a Caracol Radio que “nosotros abrimos un espacio para permitir las sugerencias, reclamaciones y dudas u críticas frente algunos temas, que fueron escuchados y modificados para bien de toda la región”.

Dijo el dirigente político que “valoramos la discusión que nos llevo a consensos y que permitió hacer modificaciones de acuerdo a los temas de interés y que representaban dudas para algunos sectores”.

Y agregó que “considero que fue un estatuto equilibrado, que responde a las necesidades de la región, que esta trazado como corresponde desde el orden nacional y lo que se espera es que este acorde a lo establecido” dijo el diputado.

Finalmente destacó los esfuerzos de los sectores sociales y económicos vinculados a participar en el mismo y que lograron dejar clara su posición, de la misma manera que lo hizo el gobierno departamental.

