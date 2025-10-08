Alcalde de Cúcuta garantiza la recuperación de la malla vial

Cúcuta

Darle continuidad a la recuperación de la malla vial es la meta de la administración municipal que busca dar respuesta a las diez comunas de la ciudad.

El alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo dijo a Caracol Radio que “tenemos proyectada la rehabilitación de 2.2 kilómetros, inversiones en sobre carpetas, malla vial de fondo, rehabilitación y reparcheo”.

“Para este ambicioso programa estamos pensando en seis kilometros donde se invertirán seis mil millones de pesos para ese fin” dijo el mandatario municipal.

Así mismo, destacó una jugosa inversión por treinta y cinco mil millones de pesos, de los cuales se destinaran 3.500 millones para cada comuna, con tres cuadrillas por comuna para lograr una mejor intervención.

Indicó el alcalde que el compromiso es sobre toda la ciudad, pero que en la actualidad se tienen priorizadas comunas 5 y 6 donde se trabajará en sobre carpeta, para luego pasar a las comunas 7, 8, 9 y 10 dando respuesta a la necesidad de las comunidades.

Indicó el funcionario que la proyección de inicio de obra esta estipulada durante los días del 15 al 20 de octubre y en ese sentido ya la secretaria de infraestructura trabaja en ello.

Finalmente, manifestó que la nueva proyección de trabajo esta contemplada sobre 75 escenarios deportivos y 75 parques de la ciudad que tendrán atención a partir del próximo año.