1.600 nuevos profesionales tiene la región

Cúcuta

La Universidad de Pamplona ha venido liderando el reconocimiento a sus estudiantes que en las ultimas horas se graduaron en las diferentes carreras del saber y que se vio reflejado en 1.600 nuevos profesionales.

El rector de la institución Ivaldo Torres dijo a Caracol Radio que “toda la alegría de entregarle al país nuevos profesionales, semestre a semestre entregarle a Colombia lo mejor de la preparación que podemos tener de la Universidad.

Dijo además que ”nuestra institución se engrandece con cada egresado que lleva el buen nombre de nuestra institución a cada región del país. Son más de 47 programas de pregrado y también debemos incluir 35 programas de posgrados que ayer recibieron magister y especialistas".

Dijo el funcionario “cada generación tiene su fortaleza, este tiempo es el reto de la IA dentro de la versión de desarrollo de cada competencia o cada programa. Ser capaces de resolver integralmente cualquier problema lo que conocemos como CEO”.

Indicó además que “este proceso nos permite abrir puertas, invitarlos a creer más y promover este logro como Universidad que siempre esta pensando en grande y en promover el talento a nivel nacional e internacional, que los jóvenes del presente son los profesionales del mañana”.

“Vamos a crecer en población estudiantil, en numero de programas, aumentar el numero de programas acreditados y aumentar la movilidad de nuestros jóvenes al exterior.” precisó el rector Ivaldo Torres.