15 SMLDV de multa e inmovilización por no portar documento clave en moto: Infracción C35 explicada

En Colombia hay varias infracciones de tránsito que son muy comunes entre motociclistas: por ejemplo, no usar el casco o chaleco reflectivo, conducir a velocidad excesiva o en sitios restringidos como ciclovías, no portar la licencia de conducción o seguros obligatorios, estacionar en lugares prohibidos y realizar maniobras peligrosas como zigzaguear entre vehículos.

Infracciones documentarias y de identificación

Conducir sin la licencia vigente o sin los seguros ordenados por la ley, como el seguro obligatorio, conlleva sanciones significativas.

Circular sin placas o con placas ilegibles: La identificación del vehículo es esencial, y la falta de placas o su ilegibilidad es una infracción.

Lea más información: Motos: 5 infracciones por las que NO le pueden inmovilizar este vehículo

Entre los documentos que le pueden generar una sanción por no portarlo y además inmovilización de su vehículo, se encuentra la infracción C35

¿Qué es la infracción C35?

La infracción C35 en el Código de Tránsito colombiano se refiere a la obligación de realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en los plazos legales establecidos, o cuando el vehículo no cumple las condiciones técnico-mecánicas o de emisiones, incluso con certificados vigentes. La sanción incluye una multa económica de quince salarios mínimos legales diarios vigentes y la inmovilización del vehículo hasta que se subsanen las deficiencias.

Le puede interesar: Multa de hasta 15 SMLDV por el estado de las llantas, le explicamos: Casos que inmovilizan vehículo

Detalles de la Infracción C35:

No realizar la revisión: No llevar el vehículo a la revisión técnico-mecánica o de emisiones en el tiempo indicado por la ley.

Condiciones del vehículo: Incluso si se tienen los certificados, si el vehículo no cumple con los estándares requeridos de mecánica o emisiones, se puede aplicar esta infracción.

si el vehículo no cumple con los estándares requeridos de mecánica o emisiones, se puede aplicar esta infracción. Multa: El valor de la infracción corresponde a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que equivale a un monto considerable.

Inmovilización del vehículo: El vehículo es inmovilizado hasta que se resuelvan las fallas mecánicas o de emisiones identificadas.

Para evitar la infracción C35:

Es fundamental cumplir con el cronograma de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de forma regular.

de forma regular. Mantener el vehículo en adecuadas condiciones mecánicas y de emisiones, verificando que funcionen correctamente.

Costos adicionales de la infracción C35:

Además de la multa, al vehículo inmovilizado se le aplicarán los costos de grúa y almacenamiento en los patios oficiales

Lea también: Revisión técnico-mecánica tendrá cambios en 2025: ¿Qué implican? Explicación según MinTransporte

¿Cómo realizar la revisión técnico mecánica en motos?

Es una inspección obligatoria para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad del vehículo, que se realiza cada año para motos usadas y a partir del segundo año de matrícula para motos nuevas. En el proceso se revisan el sistema de frenos, luces, suspensión, dirección, llantas, chasis, emisiones de gases y niveles de ruido para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad vial.

¿Qué se revisa?