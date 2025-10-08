15 SMLDV de multa e inmovilización por no portar documento clave en moto: Infracción C35 explicada
Por no portar este documento clave le pueden inmovilizar el vehículo así cumpla con todos los certificados
En Colombia hay varias infracciones de tránsito que son muy comunes entre motociclistas: por ejemplo, no usar el casco o chaleco reflectivo, conducir a velocidad excesiva o en sitios restringidos como ciclovías, no portar la licencia de conducción o seguros obligatorios, estacionar en lugares prohibidos y realizar maniobras peligrosas como zigzaguear entre vehículos.
Infracciones documentarias y de identificación
Conducir sin la licencia vigente o sin los seguros ordenados por la ley, como el seguro obligatorio, conlleva sanciones significativas.
Circular sin placas o con placas ilegibles: La identificación del vehículo es esencial, y la falta de placas o su ilegibilidad es una infracción.
Entre los documentos que le pueden generar una sanción por no portarlo y además inmovilización de su vehículo, se encuentra la infracción C35
¿Qué es la infracción C35?
La infracción C35 en el Código de Tránsito colombiano se refiere a la obligación de realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en los plazos legales establecidos, o cuando el vehículo no cumple las condiciones técnico-mecánicas o de emisiones, incluso con certificados vigentes. La sanción incluye una multa económica de quince salarios mínimos legales diarios vigentes y la inmovilización del vehículo hasta que se subsanen las deficiencias.
Detalles de la Infracción C35:
- No realizar la revisión: No llevar el vehículo a la revisión técnico-mecánica o de emisiones en el tiempo indicado por la ley.
- Condiciones del vehículo: Incluso si se tienen los certificados, si el vehículo no cumple con los estándares requeridos de mecánica o emisiones, se puede aplicar esta infracción.
- Multa: El valor de la infracción corresponde a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que equivale a un monto considerable.
- Inmovilización del vehículo: El vehículo es inmovilizado hasta que se resuelvan las fallas mecánicas o de emisiones identificadas.
Para evitar la infracción C35:
- Es fundamental cumplir con el cronograma de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de forma regular.
- Mantener el vehículo en adecuadas condiciones mecánicas y de emisiones, verificando que funcionen correctamente.
Costos adicionales de la infracción C35:
Además de la multa, al vehículo inmovilizado se le aplicarán los costos de grúa y almacenamiento en los patios oficiales
¿Cómo realizar la revisión técnico mecánica en motos?
Es una inspección obligatoria para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad del vehículo, que se realiza cada año para motos usadas y a partir del segundo año de matrícula para motos nuevas. En el proceso se revisan el sistema de frenos, luces, suspensión, dirección, llantas, chasis, emisiones de gases y niveles de ruido para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad vial.
¿Qué se revisa?
- Sistemas de seguridad y control: Se inspecciona el sistema de frenos (mangueras, conexiones, líquidos), la dirección y la suspensión.
- Luces y señalización: Se verifica el funcionamiento de las luces fijas, intermitentes, espejos y el sistema eléctrico.
- Emisiones y ruido: Se realiza un análisis de los gases contaminantes y los niveles de ruido que emite el motor.
- Partes estructurales: Se evalúa el estado de la carrocería, el chasis, los rines y las llantas, incluyendo la profundidad del labrado.
- Otros: También se revisa el funcionamiento de los elementos acústicos como la bocina o claxon.