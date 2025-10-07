‘Ya tengo el alma en el cuerpo’: el alivio del padre de Luna Barreto tras su liberación en Israel

Luna Valentiva Barreto es la sogamoseña que fue detenida por Israel cuando se dirigía a Gaza en la flotilla que llevaba ayuda / Foto: Suministrada.

Sogamoso

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que Luna Barreto y Manuela Bedoya, las dos colombianas que se encontraban a bordo de la embarcación HIO de la Flotilla Global Sumud, fueron liberadas tras varios días de detención en Israel. En este momento, ambas se encuentran acompañadas por el cónsul Carlos Piñeros, quien coordina los chequeos médicos y los trámites para su retorno a Colombia.

Desde Colombia, Manuel Barreto, padre de Luna, expresó su alivio y agradecimiento por la noticia.

“Gracias a Dios, Luna Valentina junto con Manuela Bedoya fueron liberadas. Tuvimos noticias sobre las cuatro y veinte de la mañana. Ya tengo de nuevo el alma en el cuerpo. Afortunadamente pude hablar con ella y notar que está bien, sana y salva”, dijo.

El padre relató que la comunicación con su hija fue corta, pero suficiente para comprobar que se encontraba bien.

“Ya están en territorio de Jordania. La noté tranquila, fuerte y feliz por poder hablar conmigo. Hacía más de 20 días que no hablábamos”, añadió.

Manuel Barreto también contó que le conmovieron las palabras de Luna cuando le preguntó por su estado de salud:

“Me respondió que estaba agotada, pero que lo que vivió no es nada comparado con lo que viven en Palestina”.

Según explicó, Luna se someterá a chequeos médicos y ya se reunió con su esposo y allegados en Ammán, capital de Jordania. “Ella quiere venir a Colombia, pero por ahora permanecerá unos días allá. Su deseo es reencontrarse con nosotros cuando esté más tranquila y haya terminado de rendir sus declaraciones”, afirmó.

Durante los días de incertidumbre, Barreto aseguró que se mantuvo en contacto con la madre de Luna, a la espera de información oficial.

“Recibí un mensaje que me despertó; la mamá me decía que estaba esperando la llamada del cónsul, pero él no contestaba. Finalmente, Luna fue quien llamó y habló primero con su mamá. Luego logré comunicarme con ella”, relató.

Manuel Barreto concluyó diciendo que, aunque la familia está muy feliz por su liberación, su hija pidió no realizar celebraciones:

“Lo que ella quiere es un cese al fuego, para que la situación en Palestina mejore”.