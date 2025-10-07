WhatsApp permitirá reservar nombre de usuario único: no tendrá que compartir su número de celular

La aplicación de WhatsApp, desarrollada por Meta, se encuentra trabajando en una actualización que busca reforzar la seguridad de los datos personales de sus usuarios. Esta nueva función permitirá que las personas usen un nombre de usuario en lugar de su número de celular, una medida que transformará la manera en la que se comparten contactos dentro de la plataforma.

Cabe recordar que WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, con más de 3.000 millones de usuarios activos mensuales, según cifras de la compañía.

Lea también: Transfiya deja de funcionar en pagos inmediatos y entra Bre-B en operación: así funciona el sistema

¿Por qué WhatsApp quiere cambiar la forma de identificarse?

Actualmente, el número de teléfono es el dato principal para crear una cuenta en WhatsApp y conectar con otros usuarios. Sin embargo, este dato se ha convertido en una información sensible, ya que suele estar vinculado a cuentas bancarias, servicios financieros y redes sociales, lo que lo convierte en un punto de vulnerabilidad para la privacidad digital.

Consciente de esta situación, Meta busca implementar una alternativa que permita a las personas comunicarse sin necesidad de compartir su número personal, ofreciendo una experiencia más segura, especialmente para quienes prefieren mantener su información privada.

Le recomendamos: Estos son los cambios que trae iOS 26, el sistema operativo de iPhone que ya se puede descargar

De acuerdo con datos de Mark Zuckerberg, CEO de Meta, India es el país con mayor número de usuarios mensuales en WhatsApp. En Estados Unidos, la plataforma también registra una fuerte presencia, con más de 100 millones de usuarios activos, cifra similar al número de mensajes que se envían a diario en todo el mundo.

Estas estadísticas confirman la magnitud del impacto que tendrá la nueva función, al introducir un cambio en la forma en que miles de millones de personas se conectan y comparten información.

Cómo funcionará el nombre de usuario en WhatsApp

La actualización permitirá que cada usuario pueda crear un nombre de usuario único, similar a como ocurre en Instagram, Telegram o X (antes Twitter).

El formato sería tipo @usuarioWhatsApp, el cual podrá compartirse directamente con otras personas para iniciar conversaciones sin tener que entregar el número de celular.

Sin embargo, WhatsApp también incorporará una capa adicional de seguridad. Según las pruebas preliminares detectadas por el portal especializado WABetaInfo, el sistema incluirá una clave de autorización o código temporal, que deberá intercambiarse entre el emisor y el receptor antes de habilitar el chat. Esto garantizará que solo usuarios autorizados puedan entablar conversaciones.

Así podrá reservar su nombre de usuario en WhatsApp

Aunque la función aún está en desarrollo, se espera que llegue primero a la versión beta de WhatsApp para Android y iOS, pues la aplicación está preparando un mecanismo de “reserva”. Según información filtrada por WABetaInfo, los pasos serían los siguientes:

Ingresar a la configuración de cuenta dentro de WhatsApp.

Seleccionar la opción “Nombre de usuario”.

Escribir el nombre deseado (con formato @usuario).

Guardar los cambios y verificar su disponibilidad.

Una vez habilitada, los usuarios podrán compartir este nombre de usuario en redes sociales o contactos de trabajo sin comprometer su número personal, fortaleciendo así la privacidad y control sobre la información.