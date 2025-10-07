Vereda de Santa Rosa sur de Bolívar, desplazada por enfrentamientos entre grupos ilegales

La Comisión Comunitaria de Paz, Reconciliación y Sana Convivencia del municipio de Santa Rosa sur de Bolívar, en nombre de la sociedad civil y sus instituciones civiles y eclesiásticas, expresó su preocupación y rechazo frente a la situación que hoy vive la vereda Los Robles, corregimiento de Villaflor en territorio santarrosero.

Según versiones de la comunidad, Armando Uriel Ávila Chávez, presidente de la JAC en ese territorio, se encuentra en poder del grupo armado ELN desde el día 3 de octubre de 2025. Así mismo, la comunidad ha manifestado que, al parecer, otro grupo armado que se disputa el territorio hace presencia en la zona, lo que incrementa el riesgo y la vulnerabilidad para los habitantes.

“Alzamos nuestra voz por la vida, por la paz, por la permanencia en el territorio, y hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional, al señor Alto Comisionado para la Paz, y a las autoridades competentes, entre ellas la Comisión de Paz del Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), así como a los organismos internacionales de Derecho Internacional Humanitario, para que se adopten las medidas necesarias que garanticen el respeto a la vida e integridad del líder comunitario mencionado”, dijo la comisión en un comunicado.

Así mismo rechazaron toda acción que vulnere los derechos humanos y la autonomía de las organizaciones sociales.

“Exhortamos a los grupos armados a excluir a nuestras comunidades del conflicto, permitiendo que nuestro municipio pueda avanzar hacia la paz que todos los colombianos anhelamos, desde hace más de seis décadas. Agradecemos cualquier gestión que pueda contribuir a la liberación del señor Ávila Chávez y a la paz en la región del Sur de Bolívar”, agregó la entidad.