Trabajadores del Sena lideran paro por tres días

Cúcuta

Los trabajadores del Sena amanecieron hoy con una manifestación que se extenderá durante tres días en todo el país.

El Presidente del Sintrasena en Norte de Santander, Melquisedec Ascanio dijo a Caracol Radio que “hoy iniciamos un paro promovido hace un mes, debido a una serie de situaciones que se están presentando a nivel nacional y en las regionales”.

Explicó que “son actividades que ponen en riesgo una función eficiente de la entidad, en su misión de dar formación de calidad. Hoy a nivel nacional hay unos ejes que nos llevan a una protesta pacífica de tres días que podrían volverse indefinidos sino llegamos a una clara conversación con el Sena”.

Manifestó además que “los temas tienen que ver con el concurso de méritos de los directivos del Sena, el 80% de directores y subdirectoras están en interinidad que no se culmina un concurso que comenzó en el 2023 y que hoy se han invertido más de 1.500 millones de pesos en este concurso y la entrevista o fase final de este concurso no ha terminado”.

“Los problemas que se han venido presentando con las TICS, conectividad y fala de equipos. El Sena tomo la decisión de no seguir los contratos con las multinacionales, pero esto ha tenido reveses en la dirección, en sistemas en todo el país y por lo tanto los procesos de conectividad no avanzan, como tampoco la adquisición de tecnología para el trabajo necesario en la formación profesional” dijo el líder sindical.