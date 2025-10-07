Sogamoso lidera convenios solidarios en Colombia

En lo que va del año, Sogamoso es considerado según la Asociación de Juntas de Acción Comunal el líder a nivel nacional en firmar convenios solidarios.

Esta estrategia, impulsada por la Alcaldía de Sogamoso, busca transferir recursos directamente a las Juntas de Acción Comunal (JAC) con el propósito de fortalecer el trabajo comunitario y promover la recuperación de vías, parques y espacios públicos, además de fomentar la integración social en los diferentes sectores del municipio.

Actualmente, Sogamoso cuenta con 170 juntas de acción comunal, de las cuales 69 ya han sido suscritas a convenios solidarios. Según el alcalde Mauricio Barón «se espera cerrar el año con 10 más» asegurando una eficiente ejecución de los recursos. De los convenios que ya han sido firmados, el 90% ya están concluidos.

La ejecución de estos convenios solidarios con las JAC tiene un tiempo aproximado de mes y medio a dos meses para ser realizados, dependiendo del tipo de obra o proyecto que se vaya a desarrollar. Desde la administración municipal se trabaja para que el próximo año se firmen 30 convenios «estamos trabajando para poderlos firmar en los primeros treinta días del mes de enero y ya luego quedaremos congelados por la ley de garantías» afirmó el alcalde Mauricio respecto al siguiente año.