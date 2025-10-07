Actualidad

Running Chíquiza recibirá a los amantes del deporte y los buenos paisajes

El próximo 26 de octubre se realizará Running Chíquiza, una carrera por la vida que recibirá a los amantes del deporte para disfrutar de los paisajes que ofrece este municipio.

Foto: Alcaldía Municipal de Chíquiza

Vanessa Valencia

La iniciativa busca «promover el sano esparcimiento, el deporte y el turismo de nuestra bella región» agregó el Docente Joany Pérez, resaltando los atractivos naturales y el espíritu deportivo de su comunidad.

El evento contará con tres categorías: escolar, dirigida a estudiantes de décimo y undécimo grado; única; y máster. Durante el trayecto, los participantes recorrerán distancias de 8, 12 y 15 kilómetros, en un circuito diseñado para disfrutar del entorno natural de Chíquiza.

El valor de la inscripción es de «ochenta mil pesos e incluye camiseta, refrigerio y chip». Actualmente se sigue gestionando a través de la alcaldía diversas actividades de las cuales podrán disfrutar los deportistas tras la culminación de la carrera. Quienes deseen inscribirse tendrán plazo hasta el día 25 de octubre y lo podrán realizar por medio de la página https://runinngchiquiza202.wixsite.com/runinng-chiquiza .

