Reactivarán servicio de transporte a Roncesvalles, Tolima tras incineración de un vehículo

Tolima

Caracol Radio conoció que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se reunió con las directivas de la Cooperativa de Transportes Velotax con el fin de analizar los hechos que se registraron el pasado 2 de octubre en el que fue incinerado un bus de esta compañía en la vía Rovira – Playarrica.

En el encuentro también participó el secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público, Alfredo Bocanegra, además de los comandantes de la Sexta Brigada del Ejército, la Policía Metropolitana de Ibagué y el Departamento del Policía del Tolima.

“En este encuentro que se hizo en la sede de la empresa se dio a conocer el propósito de brindas las condiciones de seguridad para que se reactive la prestación del servicio de transportes en Roncesvalles y en otras zonas en las que se presta el servicio”, dijo Alfredo Bocanegra, secretario de Seguridad del Tolima.

¿Cómo avanzan las investigaciones?

Según Bocanegra, el comandante de la Sexta Brigada participó en un Consejo de Seguridad realizado en el municipio de Rovira en el que se determinó activar las labores de inteligencia, investigación y control militar y policial en la zona con el fin de garantizar la prestación del servicio.

Además, aseguró que ya existen pistas claves que lograrán dar con los responsables de este hecho que generó miedo en la comunidad y provocó suspender la ruta hacia Roncesvalles; teniendo en cuenta además que el Gobierno Departamental, junto a la fuerza pública, trabajan para que a partir de este martes se reanude la prestación del servicio.

“Estos delincuentes deben saber que estamos muy cerca de sus pistas. El Estado tiene la capacidad y las herramientas para neutralizar a quienes atenten contra la seguridad, la movilidad y la tranquilidad de los tolimenses”, puntualizó.

Finalmente, Bocanegra anunció que el Comité de Orden Público estudiará la posibilidad de ofrecer una millonaria recompensa por información que conduzca a la captura de los responsables de este hecho.