Policía de Bolívar patrulla sectores populares de Arjona a caballo

Por Emilio Gutiérrez- Subintendente Policía de Bolívar

Inicio este relato haciéndole una invitación. Por favor, recuerde o imagine por un momento las películas del Viejo Oeste en donde el orden estaba a cargo de un sheriff vestido con botas vaqueras, sombrero y caballo.

Ahora visualice esta misma escena no en el desierto, sino en un pueblo con calles pavimentadas, buses, vehículos por doquier y en donde abundan las construcciones de concreto.

Se trata de unidades del grupo de Policía de Carabineros y Protección Ambiental que, con sus binomios equinos, adelantan labores de patrullaje. No obstante, no van solos: tras su galope se encuentran uniformados en patrullas.

Los primeros recorridos se adelantaron en la vereda El Remanso, y los barrios San Rafael de la Cruz, Las Margaritas, Turbaquito y Las Parcelas.

“Este también es un espacio para que la comunidad conozca este modelo de seguridad en el que prevalece la disciplina de los carabineros”, señaló el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

En tal sentido, Sonia Martínez, habitante del barrio las Parcelas, expresó que “la inseguridad es diaria y es bueno que hagan estos operativos de manera constante. Cuando ven a la autoridad, salen corriendo (los delincuentes), por eso su presencia es importante”.

Asimismo, María Pájaro, del barrio Las Margaritas, indicó que “estas cabalgatas son importantes para nuestro barrio, para la seguridad; nos sentimos muy contentos de que la Policía patrulle con estos hermosos animales”.

“Esta iniciativa se enmarca en la estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes” de la Policía Nacional, que busca fortalecer la confianza y la colaboración entre la institución y la comunidad para construir territorios más seguros y en paz”. Concluyó el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante Departamento Policía Bolívar encargado.