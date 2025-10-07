Pistoleros motorizados ultimaron a hombre con antecedentes en barrio Nuevo, sector 2 de noviembre

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que en barrio Nuevo, sector 2 de noviembre, se presentó el homicidio de Eliecer Rafael Gómez Gómez de 29 años de edad, natural de Calamar (Bolívar), quien recibió heridas por arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

Según testigos del suceso, la víctima se encontraba en este sector de la ciudad, posteriormente lo abordaron dos personas con arma de fuego, le disparan y huyen del lugar en motocicleta.

Por su parte, Caracol Radio conoció que el occiso presenta dos anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

Entre tanto, la inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin).