Minga Barí espera confirmación de la visita del presidente Gustavo Petro a Cúcuta

Cúcuta.

La comunidad Barí continúa instalada en el parque 300 Años, también conocido como parque Bavaria, en el centro de Cúcuta, donde desde el fin de semana se adelantan las mesas de diálogo con delegaciones del Gobierno Nacional.

Los líderes de la Minga Barí esperan que en el transcurso del día se confirme si el presidente Gustavo Petro Urrego visitará la ciudad entre este miércoles y jueves, o si deberán trasladarse a Bogotá para continuar las conversaciones.

Alexander Dora, coordinador de derechos humanos del pueblo Barí, explicó que se manejan dos escenarios: “Hoy se definirá si el presidente viene a Cúcuta. De no ser así, una comisión compuesta por cerca de 40 a 50 autoridades y representantes viajará a la capital del país para entregar el pliego de exigencias acordado con el Gobierno Nacional”.

En el desarrollo de las mesas, la comunidad logró un avance significativo en materia territorial. Dora confirmó que se pactó la entrega de 100.000 hectáreas para el pueblo Barí, distribuidas en dos etapas: el 50% antes de diciembre de este año y el restante 50% en marzo de 2026.

“Este acuerdo se alcanzó en presencia de cuatro viceministros y cuatro directores del Gobierno, quienes dieron garantías al proceso con el Ministerio de Tierras”, detalló.

Además del componente territorial, se establecieron mesas técnicas de trabajo en temas de educación, salud, saneamiento básico y consulta previa, que continúan en desarrollo con la participación de las autoridades nacionales y los delegados indígenas.

En materia de salud, el Instituto Departamental de Salud (IDS) declaró la alerta amarilla para garantizar la atención médica preventiva de la comunidad, teniendo en cuenta su permanencia en Cúcuta y los antecedentes sanitarios en municipios del Catatumbo.

Dora indicó que durante los primeros días se realizaron brigadas de atención y vacunación, aunque en las últimas jornadas la prioridad ha sido avanzar en las mesas técnicas.