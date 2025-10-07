Grave accidente en zona insular de Cartagena: una menor murió y otras dos personas están heridas

Al menos tres personas se vieron involucradas en un grave accidente de tránsito ocurrido entre las poblaciones de Barú y Santa Ana, zona insular de Cartagena.

De acuerdo a información conocida por Caracol Radio, el saldo deja una víctima fatal identificada como Yeis López Herrera, de 17 años, quien presuntamente viajaba en una motocicleta marca Bóxer junto a dos personas, que permanecen con pronóstico reservado en centros asistenciales de la capital bolivarense.

El otro vehículo involucrado es un carro sedan tipo zapatico de color blanco y placas XLM 627, que resultó averiado en la parte lateral luego del fuerte impacto contra la moto. Sobre el conductor se supo que está fuera de peligro.

Por su parte, como hipótesis del incidente, se habla de un exceso de velocidad y un adelantamiento en zona prohibida.