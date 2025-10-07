Golpe al ELN en la zona de frontera

Cúcuta

En el marco de la ofensiva nacional contra los grupos armados organizados, el GAULA del Departamento de Policía Norte de Santander logró un contundente resultado operativo al capturar a tres presuntos integrantes del ELN.

El comandante encargado del departamento Amauri Aguilera dijo a Caracol Radio que “esta acción permitió afectar el componente orgánico del Frente “Juan Fernando Porras Martínez” del GAO ELN".

La captura en Cúcuta de tres de sus integrantes conocidos con los alias de “Jeremías”, “Yilber” e “Iván”, por el delito de secuestro extorsivo, se desarrolló, mediante labores de inteligencia y articulación con la Fiscalía General de la Nación, dando cumplimiento a órdenes judiciales vigentes.

Dijo el oficial que “los capturados serían responsables de las finanzas criminales de esta estructura armada, encargados de realizar cobros extorsivos a comerciantes y comunidad en general en la región del Catatumbo afectando gravemente la tranquilidad y seguridad ciudadana”.

Explicó que “de acuerdo con las investigaciones, estas personas estarían vinculadas a un caso de secuestro ocurrido en la región el pasado 26 de marzo del año en curso, por quien exigían la suma de 1.000 millones de pesos por su liberación, demostrando su activa participación en actividades delictivas al servicio del ELN”.

Los capturados cuentan con una trayectoria criminal aproximada de cinco años al interior de dicha organización ilegal.

Con este resultado se logra un duro golpe a la capacidad financiera y operativa del Frente “Juan Fernando Porras Martínez” del ELN.

Los capturados Jeremías Téllez Guerrero, Yilber Rodriguez Guerrero e Iván Guerrero López fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de secuestro extorsivo.