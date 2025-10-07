Cúcuta

Finalizará el convenio con la Policía de Tránsito en Cúcuta

La administración evalúa que los agentes civiles asuman el control de la movilidad en la ciudad.

Policía de tránsito Cúcuta

Cúcuta.

El convenio entre la Alcaldía de Cúcuta y la Policía Nacional que permite la presencia de uniformados de tránsito en la ciudad llegará a su fin en los próximos días.

Con su vencimiento, la responsabilidad del control vial podría pasar a los agentes civiles del cuerpo municipal de tránsito, conocidos por su uniforme azul.

Aunque todavía no se ha confirmado cómo se estructurará el nuevo esquema de movilidad, se prevé que estos funcionarios asuman funciones de regulación del tráfico, control sancionatorio y acompañamiento en temas de seguridad vial.

Samir Contreras, veedor de tránsito de Cúcuta, pidió a la administración municipal y a la Secretaría de Movilidad que, en caso de concretarse el cambio, los nuevos encargados prioricen la educación vial y la prevención.

“Esperamos que no se repitan las prácticas de la Policía de Tránsito, que durante años se enfocó principalmente en imponer sanciones. Lo importante es que se trabaje por la regulación y la seguridad de los conductores”, manifestó.

