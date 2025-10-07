Envían a la cárcel a hombre acusado de abusar sexualmente de una menor en Sardinata

Norte de Santander.

Un hombre de 38 años fue enviado a la cárcel tras ser capturado por las autoridades en el municipio de Sardinata, Norte de Santander, señalado de cometer delitos sexuales en contra de una menor de edad.

La detención se llevó a cabo en el barrio San Rafael, durante un operativo adelantado por la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección de la Policía Nacional.

Contra el detenido existía una orden judicial emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Sardinata por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Según la investigación, los abusos habrían ocurrido de manera reiterada entre 2018 y febrero de 2025.

El procesado, quien mantenía una relación de confianza con la familia de la víctima, habría aprovechado los momentos en que la menor quedaba sola en su vivienda para cometer los hechos.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente, y en audiencias concentradas, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.