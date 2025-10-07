Empresarios preocupados por estatuto tributario del departamento

Cúcuta

El comercio formal de Cúcuta solicitó ampliar la discusión del estatuto tributario que se esta “cocinando” en la Asamblea de Norte de Santander.

La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco a través de su presidente Sergio Palacios dijo a Caracol Radio que “nosotros si estamos preocupados por la forma como se esta pretendiendo gravar algunos elementos que van a tener un efecto inmediato en el comercio y en los contribuyentes”.

Explicó el dirigente gremial que “lo que queremos es una socialización más abierta, que nos permita conocer a fondo el origen, efectos y resultados de esta medida económica”.

Señaló que “son muchas las inquietudes en las que vale la pena una discusión abierta, que permita dimensionar el alcance de lo proyectado”.

Indicó que contrario a lo que produce el estatuto tributario de Cúcuta, que fue ya avalado por el concejo de la ciudad, y el departamento produce preocupaciones...