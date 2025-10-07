El precandidato Mauricio Lizcano denuncia amenazas en contra de su padre, Óscar Tulio Lizcano

El precandidato presidencial Mauricio Lizcano denunció el lunes 06 de octubre una amenaza en contra de su familia, luego de que en la sede de su campaña en Manizales recibieran un mensaje intimidatorio dirigido a su padre, Óscar Tulio Lizcano, quien en el pasado fue víctima de secuestro.

“Acabamos de recibir en la sede de mi campaña presidencial en Manizales una amenaza contra la vida de mi padre, quien fue víctima de secuestro. Rechazo profundamente este acto cobarde”, expresó Lizcano a través de su cuenta de X.

#POLÍTICA | El precandidato a la presidencia Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) denuncia amenazas en contra de su padre, Óscar Tulio Lizcano, recibidas en la sede de su campaña en Manizales y exige garantías para el ejercicio democrático.



“La política no puede convertirse en un… pic.twitter.com/HzAbVcJ1Xd — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 7, 2025

El precandidato calificó lo ocurrido como un atentado contra la tranquilidad de su familia y contra la democracia, al señalar que la política no puede convertirse en un escenario de miedo ni de intimidación.

“La violencia jamás podrá ser un medio para acallar las ideas o las voces disidentes”, señaló.

Asimismo, pidió a las autoridades competentes actuar con prontitud para garantizar su seguridad y la de su familia, así como para investigar y dar con los responsables del hecho.

Finalmente, hizo un llamado a los colombianos a rechazar cualquier forma de amenaza o violencia política.

“¿Hasta cuándo en Colombia se amenaza para intentar silenciar la democracia?”, concluyó.