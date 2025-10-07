Economía

Credibanco anuncia cambios en su equipo directivo

Credibanco anunció la designación de un nuevo vicepresidente de Soluciones y Productos, en el marco de una reestructuración que busca fortalecer su estrategia tecnológica y de innovación.

Emanuel Correia Huskey nuevo vicepresidente de Soluciones y Productos de Credibanco

La empresa colombiana de pagos electrónicos, Credibanco, recientemente informó la designación de Emanuel Correia Huskey como su nuevo vicepresidente de Soluciones y Productos, un nombramiento que se da bajo el marco de una reestructuración interna orientada a fortalecer la estrategia tecnológica y de innovación de la compañía en el país.

Correia es ingeniero de sistemas con más de veinte años de experiencia en la industria tecnológica y de transformación digital. Ha desempeñado cargos de liderazgo en empresas internacionales como Amazon Web Services (AWS), Oracle e IBM.

Desde su nuevo rol, estará a cargo del desarrollo de productos transaccionales y soluciones orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios y la seguridad en los pagos electrónicos.

Durante su presentación, el ejecutivo subrayó los retos del ecosistema financiero colombiano y recalcó lo siguiente: “El sector de pagos en Colombia tiene un enorme potencial de crecimiento, impulsado por la innovación en el uso de datos y las tecnologías emergentes. Trabajaremos en soluciones que respondan a las necesidades actuales del mercado y anticipen las tendencias del futuro”.

Por su parte, el presidente de la compañía, Felipe Acevedo, destacó que la llegada de Correia “fortalece la hoja de ruta en producto y tecnología” y será clave para acelerar proyectos de transformación digital en el país.

