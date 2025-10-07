Concejo sale en defensa del nuevo estatuto tributario

Cúcuta

Al concluir la discusión sobre la actualización del Estatuto Tributario, el concejo de la ciudad de Cúcuta entregó un parte de completa normalidad en la aprobación del proyecto.

El concejal del Centro Democrático, Álvaro Raad advirtió que desde el 2018 no se había adelantando una modificación. ajustes o cambios para lograr la actualización de esta ruta tributaria para la ciudad.

Explicó a Caracol Radio que “después de la amplia discusión que se realizó con todos los sectores económicos, sociales y políticos algo quedó muy claro, no se va a generar ningún incremento en el predial o industria y comercio”.

Así mismo, explicó que dentro de las cosas que se destacan de este proyecto, es la exención de diez años en impuestos para quienes generen oportunidades laborales, entre diez a cincuenta empleos.

Finalmente expresó que, el único sector que tuvo reajuste fue el sector financiero que fue actualizado, de acuerdo a los parámetros nacionales.