Cayó ‘El Omar’ con una pistola calibre 9 milímetros en el barrio Loma Fresca

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto, quien tenía en su poder un arma de fuego tipo pistola, en el barrio Loma Fresca.

La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia en el sector Primero de Mayo, permitió capturar a alias ‘el Omar’, de 26 años, con una 9 milímetros, un cargador y dos cartuchos para el mismo.

Al parecer, el capturado sería el responsable de varios hurtos cometidos en ese sector de la ciudad.

Al indiciado le registran anotaciones judiciales por hurto, fuga de presos y lesiones culposas.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado 696 personas, incautando 667 armas de fuego ilegales.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad para no tomar justicia por mano propia, por el contrario, la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.