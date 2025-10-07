Cayó alias ‘Camilo’, presunto jefe financiero y dinamizador de extorsiones en María La Baja

Cartagena

Unidades del Gaula Bolívar de la Policía Nacional, en coordinación con patrullas de vigilancia y el apoyo de Gaula Militar, lograron hacer efectiva una orden de captura contra Fuadt Enrique Betruz Flórez alias ‘Camilo’, por los delitos de extorsión y concierto para delinquir.

Se trata de un presunto delincuente quien hace parte de la subestructura multicrimen Nicolás Antonio Arango Reyes del Clan del Golfo, y quien fungía como jefe financiero, dinamizador y responsable del cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos en el municipio de María La Baja.

Alias ‘Camilo’, se filtraba bajo la fachada de vendedor ambulante, para conocer los negocios y marcar a sus víctimas, luego llegaba a los locales comerciales y fincas en el casco rural del municipio, y con un arma de fuego las intimidaba para que accedieran al pago de la cuota correspondiente.

Además, a alias ‘Camilo’, le registran 7 órdenes de captura vigentes, y presenta 18 anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, extorsión, violencia intrafamiliar, constreñimiento ilegal, lesiones personales con deformidad física permanente, y amenazas.

Con la captura de este presunto delincuente, se desestabiliza esta estructura criminal, puesto que alias ‘Camilo’, llevaba las rentas financieras en este municipio.

Posterior a su captura, fue dejado a disposición de la autoridad competente para que cumpla condena en centro carcelario.

“Seguiremos dándole estos golpes a las estructuras criminales que afectan a los comerciantes y ganaderos de este municipio con el cobro absurdo de extorsiones, afectando a personas inocentes que solo trabajan dignamente para su sustento diario y el de sus familias. No bajamos la guardia y seguiremos contrarrestando este y todo tipo de delitos, que afecten la tranquilidad de los bolivarenses”, señaló el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante del Departamento de Policía Bolívar encargado.