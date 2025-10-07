Cartagena

Cartagena se sumó a manifestaciones en favor de Palestina: hubo retrasos en operación de Transcaribe

Los asistentes rechazaron la violencia contra civiles

Colprensa

Colprensa

La capital de Bolívar no fue ajena a los actos realizados a nivel nacional, en favor del pueblo palestino, quien atraviesa una ola de violencia por los conflictos políticos y religiosos con Israel.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los asistentes, luciendo letreros y atuendos árabes, se tomaron la Av. Venezuela sobre las 4:30 de la tarde cuando ya iniciaba la hora pico, lo que produjo de inmediato retrasos en las rutas troncales y pretroncales de Transcaribe.

La jornada concluyó sin ninguna novedad, más allá de los cambios en las frecuencias del SITM.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad