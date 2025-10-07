Cartagena se sumó a manifestaciones en favor de Palestina: hubo retrasos en operación de Transcaribe

La capital de Bolívar no fue ajena a los actos realizados a nivel nacional, en favor del pueblo palestino, quien atraviesa una ola de violencia por los conflictos políticos y religiosos con Israel.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los asistentes, luciendo letreros y atuendos árabes, se tomaron la Av. Venezuela sobre las 4:30 de la tarde cuando ya iniciaba la hora pico, lo que produjo de inmediato retrasos en las rutas troncales y pretroncales de Transcaribe.

La jornada concluyó sin ninguna novedad, más allá de los cambios en las frecuencias del SITM.