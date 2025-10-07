Ibagué

Alias ´El Rojo´ es acusado de liderar el robo de combustible de poliductos del Tolima y Caldas

Durante las audiencias de legalización de la captura un fiscal de la seccional Tolima, le formuló imputación por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y apoderamiento de hidrocarburos.

Caracol Radio conoció que la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Jhon Alexander Zárate Arredondo, alias ´El Rojo´, presunto cabecilla del grupo delincuencial ‘Los de la Cumbre’ señalado de la dosificación y comercialización de estupefacientes al norte del Tolima.

En medio de las investigaciones, las autoridades también determinaron que alias ´El Rojo´ sería el encargado de dirigir la extracción ilegal de hidrocarburos del poliducto Salgar-Gualanday y Salgar-Manizales.

Durante las audiencias de legalización de la captura, un fiscal de la seccional Tolima, le formuló imputación por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan.

Dato: el procesado no aceptó cargos y por disposición de un juez de control de garantías fue privado de la libertad en centro carcelario.

Las investigaciones contra alias ´El Rojo´

Desde enero de 2024 Jhon Alexander Zárate Arredondo vendría coordinando la venta de cocaína en pequeñas dosis, la cual era dosificada y comercializada en locales comerciales de la zona rosa en Palocabildo y Falan. El estupefaciente provendría de Caldas, Caquetá y Valle del Cauca, donde tendrían laboratorios clandestinos para el procesamiento de clorhidrato.

Alias ´El Rojo´ es investigado por el robo de combustible

Zárate Arredondo también sería el encargado de delegar a otros integrantes de dicha red delictiva para sustraer combustible del poliducto Salgar-Gualanday y Salgar- Manizales, que posteriormente era transportado en camiones a fincas, viviendas y talleres para su respectiva venta.

Alias El Rojo fue capturado por uniformados de la Dijin de la Policía Nacional y Gaula Militar en cumplimiento de una orden judicial.

