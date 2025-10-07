Abogado denuncia presunto falso positivo judicial en Cúcuta

Cúcuta

Se trata de un presunto falso positivo judicial donde Jan Alejandro Orduña Osorio, un joven domiciliario, estaría siendo involucrado en una masacre ocurrida en el Área Metropolitana. Asegura su abogado, Ernesto Jaimes Chía, que Orduña, al presentarse ante las autoridades, fue dejado en libertad por falta de pruebas.

“Se mostró una fotografía, con una recompensa y el comandante de la policía metropolitana de Cúcuta, establecía que él (Orduña) era uno de los agresores, posiblemente ejecutando un alias. No referenciando el nombre, pero si una fotografía” dijo el abogado.

Más información Continúa alerta amarilla hospitalaria en Cúcuta, por desarrollo de la minga indígena Barí

Agregó que “se corroboró que Orduña no tenía una orden judicial por esos hechos, al límite que hasta el día que se presentó ante las autoridades, ni siquiera, el nombre de él aparecía en dichas investigaciones. La Fiscalía refutaba que efectivamente no hay nada en contra de él”.

Jaime Chía indicó que Orduña “prestó el servicio militar, después de salir, con unos ahorros que tenía se compró una motocicleta y ahora trabaja como domiciliario”.

El proceso continúa, mientras el abogado defensor sigue su trabajo, para demostrar las presuntas fallas que se tienen en este caso.