Sectores políticos de Norte de Santander hacen reparos a la marcha por Palestina

Juan Diego Ordóñez, diputado de Norte de Santander. / Foto: @JuanDiegOrdz en X.

La movilización convocada este martes en Cúcuta en apoyo al pueblo palestino ha generado voces críticas en Norte de Santander.

El diputado Juan Diego Ordóñez aseguró que, si bien respeta las expresiones ciudadanas, considera que las prioridades deben centrarse en los conflictos que afectan directamente al departamento.

“Debemos apoyar el fin de todas las guerras, pero también mirar lo que pasa en nuestra tierra.

En Norte de Santander vivimos una ola de inseguridad, secuestros y extorsiones, y parece que muchos se hacen los de la vista gorda”, expresó el diputado en diálogo con Caracol Radio.

Ordóñez hizo un llamado a que los nortesantandereanos salgan a marchar también por las causas locales.

“Invito a quienes van a marchar por Palestina a que acompañen también las movilizaciones en contra del terrorismo, la corrupción y la violencia que golpea al Catatumbo. Hay que marchar por la paz, sí, pero también por nuestro país”, afirmó.

El diputado cuestionó además al presidente Gustavo Petro, asegurando que el Gobierno Nacional ha concentrado su discurso en conflictos internacionales, mientras en regiones como el Catatumbo la violencia no da tregua.

“El presidente quiere mostrarse como un líder humanitario, pero olvida lo que ocurre en Colombia. Primero debe garantizar la seguridad aquí, fortalecer la educación y apoyar a los docentes rurales antes de pensar en el mundo”, puntualizó.

Ordóñez reiteró que su llamado no es a deslegitimar las causas internacionales, sino a exigir que los nortesantandereanos no olviden la suya.

“El Catatumbo lleva casi nueve meses de guerra, con familias desplazadas y comunidades silenciadas. Necesitamos que esa voz también se escuche”, concluyó.