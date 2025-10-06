Sanciones por quedarse en Estados Unidos más tiempo del permitido por la visa de turista

Cuando una persona ingresa a Estados Unidos con una visa de turista, el tiempo de permanencia autorizado no está determinado por la vigencia de la visa o el sello del pasaporte, sino por la fecha establecida en el formulario I-94, documento que se entrega al momento de ingresar al país.

Según la página del Departamento de Estado de EE. UU., las visitas deben durar 90 días o menos y los viajeros deben cumplir con todos los requisitos. Si el viajero permanece más allá de estos días, comienza a acumular lo que las autoridades migratorias denominan ‘presencia irregular’.

Esta situación genera consecuencias legales significativas, ya que el sistema de inmigración estadounidense registra dicha infracción y puede imponer sanciones que afectan futuras solicitudes de visa o ingreso al país.

Adicionalmente, la acumulación de ‘presencia irregular’ puede activar procesos administrativos de deportación, detención o prohibiciones de reingreso por varios años, dependiendo de la duración de la estadía no autorizada.

Por ende, es fundamental que los visitantes controlen cuidadosamente su estatus migratorio y respeten el tiempo permitido, para evitar complicaciones legales que comprometan su historial ante el Departamento de Seguridad Nacional.

¿Cuáles son las sanciones por quedarse más tiempo del permitido?

El sistema migratorio de Estados Unidos establece sanciones progresivas de acuerdo con el tiempo que una persona permanezca en el país de forma irregular.

Cuando un extranjero acumula más de 180 días, pero menos de un año de presencia ilegal y luego abandona el territorio estadounidense, se le impone una prohibición de reingreso por tres años.

Si la estadía irregular supera el año, la sanción aumenta a diez años sin posibilidad de solicitar admisión. Además, el consulado o el Departamento de Estado tienen la facultad de cancelar la visa vigente y negar futuras solicitudes, incluso si la persona demuestra intenciones legítimas de viaje.

Tenga en cuenta que durante el periodo de presencia irregular, el individuo también pierde el derecho a extender o cambiar su estatus migratorio, y cualquier trámite realizado fuera del plazo autorizado será automáticamente rechazado.

En el caso de que se desarrollen situaciones más graves, las autoridades pueden iniciar procedimientos de deportación formal, lo que genera un historial negativo que afecta de manera duradera las posibilidades de volver a ingresar legalmente a Estados Unidos.

¿Qué se puede hacer para evitar o corregir una sobreestadía?

El primer paso ante una posible irregularidad migratoria es verificar la fecha exacta de salida autorizada en el sitio oficial del I-94, donde se registra el tiempo permitido por las autoridades al ingresar a Estados Unidos.

Debe considerar que si aún se está dentro del periodo válido, es posible solicitar una extensión de estadía mediante el formulario I-539, siempre antes de que expire el permiso.

No obstante, si la fecha ya fue superada, lo más recomendable es acudir de inmediato a un abogado de inmigración para evaluar la mejor alternativa: salir voluntariamente del país, presentar una solicitud de perdón migratorio o reunir pruebas que justifiquen la demora.

Por otra parte, aunque no existe una multa económica establecida, las consecuencias migratorias pueden ser graves y afectar futuros viajes o solicitudes de visa.

Finalmente, cabe acotar que las agencias estadounidenses, como USCIS, CBP y el Departamento de Estado, enfatizan la importancia de respetar las fechas del I-94 para conservar un historial migratorio limpio y garantizar la posibilidad de regresar legalmente al país en el futuro.