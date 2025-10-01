¿Qué dicen desde Fedesarrollo sobre la descertificación y la cancelación de visas en el país?

Armenia

Frente a la polémica que se ha generado por la tensión con Estados Unidos a raíz de la cancelación de visas a ministros y al mismo presidente de la República y también sobre la descertificación en la lucha antidrogas, el director ejecutivo de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía indicó que lo anterior es una decisión política que no tendrá mayor impacto en la economía del país.

Explicó que la decisión económica es clara cuando se anuncia la descertificación del país y no tendrá sanciones especificas adicionales frente a la relación bilateral.

Fue claro que el gobierno del presidente Donald Trump está enfocado en sentarse con un nuevo gobierno para fortalecer las relaciones comerciales y diplomáticas.

Remesas

También el director se pronunció sobre las remesas que han tenido un muy buen comportamiento. Dio a conocer que las remesas están en un máximo histórico con 13.800 millones de dólares que es lo que ha recibido anualmente el país con corte a julio de este año.

Asimismo, dijo que es posible que a diciembre exista un nivel de remesas que pueda ser superior a los 15 mil millones de dólares anuales.

En ese mismo sentido dijo que es una fuente muy importante de generación de divisas y especialmente para el Eje Cafetero porque hay un capital humano que está por fuera del país dinamizando la actividad local.

Déficit fiscal

Finalmente, el director advirtió que se generan dos situaciones económicas como son que ha caído la inversión que es la más baja en más de 25 años que tiene un impacto en el crecimiento económico y la preocupación en el frente fiscal en el que estiman que el déficit fiscal será para este año de 7,5% y 8,1% para 2026.

Advirtió que la suspensión de la regla fiscal lo que ha generado es un espacio para que el gobierno amplíe el gasto público y le entregue al próximo gobierno unas finanzas públicas en cuidados intensivos.

Enfatizó que, en los últimos cinco años, Colombia ha registrado tres de los mayores déficits fiscales en sus 120 años de historia, 7,8% en el año 2020, 7,0% en 2021 y 6,7% en 2024.

Añadió que entre las recomendaciones sobre el actual panorama está el relacionado con estabilizar la deuda pública con un ajuste fiscal de 3% del PIB en los próximos años, que combine medidas a incrementar el recaudo tributario y controlar el crecimiento del gasto público.