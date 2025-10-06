¿Qué pasará con los recursos de las carrozas que no saldrán en el Carnaval 2026?

Pasto-Nariño

Se desarrolló una sesión extraordinaria del Comité de Cultura Ampliado con participación de representantes de la Alcaldía de Pasto, la Gobernación de Nariño, la Universidad de Nariño, el Consejo Municipal de Cultura, Asoarca, la Corporación Caminantes del Carnaval, Familia Castañeda, Colectivos Coreográficos, representantes de Mesa Técnica y del Comité de Ética del Carnaval, y demás delegados institucionales, para revisar los inconformismos tras los resultados de la acreditación en la modalidad de carrozas y la consecuente liberación de recursos que serán destinados a otros rubros.

Se analizaron de manera rigurosa los resultados del proceso de acreditación de la modalidad Carroza que, recordemos, fue cuestionado recientemente al quedar por fuera maestros de reconocida trayectoria para el próximo 2026.

Andrés Jaramillo, gerente de Corpocarnaval, explicó: “la decisión que se ha tomado es que el reglamento sigue en firme, la posición del ejercicio que se ha hecho en el proceso de acreditación, y eso mantiene los cupos asignados para las siguientes versiones, pero para este año queda tal y como quedó en el proceso de acreditación los seleccionados en cada una de las modalidades. Hay que ahondar la propuesta que ha hecho este comité empleado, es que los recursos se lleven a junta directiva, porque este comité no tiene incidencia directa en el tema administrativo, sino es la junta directiva de Corpocarnaval, y que las propuestas de distribución y de desarrollo de cada uno de los procesos que tengan que ver con estos recursos se hagan directamente con la Junta Directiva y lo haremos para que la gente sepa en qué se van a reinvertir estos recursos”

Por su parte el concejal Berno López, quien asistió como delegado de la corporación pública explicó que es deber de la institucionalidad velar por el desarrollo claro de la fiesta popular del sur y la destinación de los recursos que están cuestionados por las decisiones de la acreditación de modalidades. “hay un manual que se debe respetar, son acuerdos prácticamente que se han realizado hace mucho tiempo y que tienen que respetarse, nosotros somos simplemente garantes de que se escuchen las partes, de que se revisen todas las aristas que hay con el carnaval, sobre todo este del 2026. Siempre va a haber controversias y van a seguir habiendo otros escenarios donde tendremos que nuevamente volver a concertar, a dialogar, a analizar, pero hoy la iniciativa es lo que habíamos comentado, que se respete cada modalidad, que se respete a cada persona, dentro de cada escenario”, aseguró el cabildante.

El Comité de Cultura Ampliado reafirmó su compromiso con la defensa del Carnaval de Negros y Blancos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, e invitó a todos los cultores y colectivos a mantener un espíritu de respeto, unidad y responsabilidad frente a las decisiones adoptadas, en beneficio de la fiesta, su legitimidad y su sostenibilidad cultural.