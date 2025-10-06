Procuraduría alertó sobre deterioro de pasarelas de madera en Parque Nacional ‘Corales del Rosario’

Cartagena

La Procuraduría General de la Nación pidió a la Alcaldía de Cartagena informar qué acciones se han implementado para restaurar las pasarelas de madera del Parque Nacional Natural ‘Corales del Rosario y San Bernardo’, que presentan un avanzado estado de deterioro.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartagena indicó que el actual estado de esas plataformas representa un alto riesgo de accidentes para los visitantes que acuden diariamente a esas instalaciones, situación que podría comprometer su vida, integridad física y seguridad.

Igualmente, señaló que el eventual colapso de las estructuras sobre el medio marino “puede ocasionar daños a las especies bajo custodia y a los ecosistemas coralinos circundantes”, además que el desprendimiento de madera, clavos, pinturas y demás materiales puede causar contaminación y degradación del hábitat marino protegido.

Con la apertura de la acción preventiva, la Procuraduría busca garantizar los derechos fundamentales de los visitantes y funcionarios del parque, así como proteger esa área marina de especial importancia ecológica.

La comunicación también fue enviada a la Dirección General Marítima -Dimar- y al Parque Nacional Natural ‘Corales del Rosario y San Bernardo’.