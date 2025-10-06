Norte de Santander se suma a la movilización nacional en apoyo al pueblo palestino

Norte de Santander.

Este martes, 7 de octubre, Norte de Santander se unirá a la jornada nacional convocada en apoyo al pueblo palestino, en rechazo a la violencia que se vive en Medio Oriente.

En Cúcuta, la movilización saldrá desde el Parque Simón Bolívar, a las 3:00 de la tarde, y avanzará por la avenida Gran Colombia hasta el Parque La Victoria.

Manuel Yesid Duarte, integrante del Comité en Solidaridad con Palestina, explicó que la convocatoria surge desde un sentimiento humanitario, sin intereses políticos ni religiosos.

“La movilización obedece a un llamado desde la humanidad. No tiene tintes ideológicos. Lo que nos conmueve como nortesantandereanos es la misma violencia que hemos vivido aquí. Lo que pasa en Palestina no nos es ajeno”, expresó Duarte.

La marcha contará con la participación de docentes afiliados a Asinort, integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y ciudadanos que buscan expresar su solidaridad con las víctimas del conflicto.

“Más allá del número de asistentes, lo importante es la conciencia. En Palestina no hay dos ejércitos enfrentados, hay un pueblo indefenso que está siendo aniquilado”, añadió.

El comité organizador aseguró que la movilización se realizará de manera pacífica y que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la crisis humanitaria que viven miles de familias palestinas.

“El mensaje es por la paz, la armonía y el respeto a la vida. Debemos aprender a escuchar el dolor del otro, porque solo así se construye una sociedad justa y humana”, concluyó Duarte.