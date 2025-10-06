Niños de Turbana celebraron la goleada del Real Cartagena en el Jaime Morón

Cartagena

El estadio Jaime Morón fue una fiesta total. Mientras el Real Cartagena sellaba una contundente victoria 4–0 frente al Atlético Fútbol Club, 80 niños del municipio de Turbana vivían una jornada que jamás olvidarán. Por invitación del gobernador Yamil Arana y gracias a la gestión de Iderbol, estos pequeños conocieron por primera vez el escenario donde palpita la pasión del fútbol bolivarense.

Entre los asistentes, Neymar José Marrugo Ospino, de apenas ocho años, no podía contener su emoción: “Cumplí mi sueño de conocer este estadio y la verdad agradezco al gobernador Yamil Arana por la invitación”, dijo con una sonrisa tan amplia como el marcador. A su lado, Luisana Correa Marrugo, de nueve años, agregó con timidez: “Ha sido una gran experiencia”.

La Banda de Paz de la Institución Educativa Marcos Fidel Suárez también estuvo presente, llenando de música y ritmo las gradas. Cada redoble acompañó los goles del equipo auriverde, mientras los niños agitaban banderas y coreaban los cánticos del Real.

Esa tarde, el marcador fue de 4–0, pero el verdadero triunfo estuvo en los rostros de esos niños que descubrieron la magia del estadio y el poder de los sueños cumplidos gracias a una invitación que les abrió las puertas del fútbol y la alegría.